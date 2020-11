„Kinder bringen Leben in die Pfarrgemeinschaft“

Ministranten leisten einen wertvollen kirchlichen Dienst. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund.

Dornbirn. Im Hatlerdorf ist die Pfarrgemeinschaft sehr lebendig. Das bestätigt die Dornbirner Jugendkoordinatorin Anna-Maria Lau mit einem freudigen Kopfnicken. Neben der Hatler Pfarre betreut die 26-jährige Dornbirnerin ebenso die Pfarren Schoren und Oberdorf. „Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass sich Kinder und Jugendliche in den Dienst der Kirche stellen. Das Freizeitangebot ist vielfältig“, weiß die Jugendkoordinatorin aus Erfahrung. In der Pfarre Hatlerdorf, im größten Stadtbezirk Dornbirns, ist die Schar groß. Aktuell umfasst das Team 80 Kinder und Jugendliche. „Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Jedes Jahr ist ein großer Ausflug vorgesehen, und nicht zuletzt sind es die ethischen Werte fürs Leben, die den Kindern auf spielerische Weise nähergebracht werden“, erzählt Anna-Maria Lau aus dem Alltag der verschiedenen Pfarren. Für sie sei es sehr erfreulich, dass sich die Kinder für diesen wertvollen Dienst der Kirche zur Verfügung stellen. Bereits nach der Erstkommunion können sie dem Ministranten-Team beitreten.

Kürzlich wurden beim Sonntagsgottesdienst am 18. Oktober in der Hatler Kirche die neuen Ministrantinnen und Ministranten vorgestellt. Es sind neun Mädchen und Buben, die voll motiviert begonnen haben.