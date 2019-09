Kinder brauchen Antworten

Bregenz (BRK) – Kinder entdecken die Welt. Kindererziehung ist keine so einfache Sache. Wie können wir als Erwachsene gelassener werden und die Freude, die das Leben mit Kindern mit sich bringt, mehr genießen?

Diese und andere Fragen versucht der Achtsamkeitslehrer, Gestaltpädagoge, Buchautor und Verleger Lienhard Valentin in seinem Vortrag „Die Kunst, gelassen zu erziehen“ am Donnerstag, 26. September 2019, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Bregenz, Vorkloster (Rheinstraße 53) zu beantworten.