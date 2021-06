Kinder besuchten Rathaus Rankweil

Drittklässler*innen der Volksschule Markt sprachen im Rahmen der Aktionswoche „Kommunale Bildung“ mit Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall im Rathaus Rankweil über die Aufgaben einer Gemeinde.

Die jungen Gemeindebürger*innen hatten die Möglichkeit, sich mit den Aufgaben einer Gemeinde vertraut zu machen, mit Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall über ihre Vorstellungen einer lebenswerten Gemeinde zu sprechen und bei einer Führung durchs Rathaus die Abteilungen kennenzulernen. „Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir möchten, dass sie sich später in der Gemeinde engagieren, müssen wir sie frühzeitig einbeziehen. Daher laden wir regelmäßig Volksschulkinder ins Rathaus ein, um mit ihnen in Kontakt zu kommen und über ihre Anliegen zu sprechen“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.