Kinder-Benefizlauf

Lech. Bereits zum siebten Mal fand am Freitag, den 29. Juni 2018 der Benefizlauf „Lech läuft“ statt. Dieses Jahr wurde für das Projekt „Emils kleine Sonne“ in Armenien, gespendet.

Am Start waren Kinder des Kindergarten, der Volks- und Mittelschule Lech, sowie zahlreiche Eltern, Großeltern und Gönner. Die Sonne strahlte mit den Kindern um die Wette und die Begeisterung war bei allen riesig. Egal, ob Groß oder Klein, ob im Kinderwagen oder Huckepack – alle versuchten so viele Runden wie möglich für den guten Zweck zu absolvieren. Auch Pfarrer Jodok Müller war unter den Läufern.

Insgesamt kam so eine Strecke von 370 km zusammen, für die € 1.985 gespendet wurden. Der Vorstand der Raiffeisenbank Lech Georg Gundolf, erhöhte diese Summe auf runde 2.100 €. Diese Summe wurde im Anschluss an Bernd und Klaudia Fischer für das Projekt „Emils kleine Sonne“ in Armenien übergeben.