Kinder bemalen ihren Spielraum

Die Kinder der Hannes-Grabher-Siedlung verschönerten die Wände ihres Betreuungsraums.

Lustenau Mit Pinsel und vielen Farben ausgestattet, durften die Kinder der Hannes-Grabher-Siedlung ihren Nachmittagsbetreuungsraum verschönern. Regenbogen, lustige Äffchen, Schmetterlinge aber auch ein Motorrad sind ab sofort dort zu bestaunen. „Die Kinder dürfen die Wände so gestalten, wie sie das gerne möchten“, erklärt Jugendarbeiterin Svenja Hesselaar (21). Gemeinsam mit ihrer Kollegin und Jugendarbeiterin Jasmine Bortolotti (33) beobachten sie das geschäftige Treiben.

Durch den Zuständigkeitswechsel bei der Offenen Jugendarbeit kam es bei der Betreuung der Kinder von der Hannes-Grabher-Siedlung zu keinen Engpässen. „Wir haben die Kinder durchgehend an den Nachmittagen betreut“, sagt Svenja Hesselaar. Wo bis zum Jahresende noch die Jugendarbeiter des Culture Factor Y für die Kinder der Hannes-Grabher-Siedlung verantwortlich waren, sind es ab diesem Jahr die Jugendarbeiter der Marktgemeinde Lustenau. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder betreut sind und wir sie bei den Hausaufgaben unterstützen“, sagt Jugendreferentin Julia Bickel (ÖVP). Der Übergang von der einen Jugendarbeit zur anderen war fließend.

„Das Bemalen der Wände kommt bei den Kindern gut an“, freut sich Hesselaar. Sehr kreative und farbenfrohe Zeichnungen sind an den vergangenen Betreuungsnachmittagen entstanden. „Den Spagat zwischen dem Hausaufgabenmachen mit den einen Kindern und dem Spielen mit den anderen Kindern gilt es, bestens zu meistern“, so die Jugendarbeiterin. Dem sind sie gewachsen: nach der Pflicht steht das Vergnügen an oberster Stelle. Lachende Kinder sausen durch den Raum und genießen die Zeit im neuen Betreuungsraum der Hannes-Grabher-Siedlung. bvs