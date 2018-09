Kinder begegneten vielgestaltigem Theater

Das älteste österreichische Theaterfestival für Kinder feierte sein 30jähriges Jubiläum.

Das niederländische Stück „Fliegende Kuh“ von De Stilte eröffnete das Festival. Mit getanzter Körpersprache erschuf es eine Situation, die den meisten Kindern wohlbekannt ist. Im Wechsel von Zuneigung und Eifersucht wehten drei Tänzer zu- und wieder auseinander. In die Fußgängerzone von Feldkirch brachte „TV (i) Monde“ das Theater – mit einem Fernsehprogramm, das unter die Leute ging. „Shubunkin – Der Fisch im Mond“ wiederum basierte auf einer Begebenheit, welche die Autorin und Regisseurin Christine Rinderknecht von der Schweizer Gubcompany selbst erlebt hatte – so lag eines Nachts tatsächlich ein Goldfisch in ihrem Hof. Ihren eigensinnigen Charakter bezog die Inszenierung aus der Kombination der Mundakrobatik von Erich Hufschmid (Musik und Toneffekte) mit den technischen Installationen der niederländischen Künstler Moniek Smeets und Bram Wiersma. In „Der Gesang des Krokodils“ entspann sich die Geschichte zwischen einer alten Frau und einem jungen Mann. Humorvoll und zugleich aufwühlend erzählte darin das italienische Teatro Distinto, wie nah Nähren und Vernichten, Zärtlichkeit und Aggressivität beieinander liegen können.