Kind in NÖ in Hundebox gesperrt und gequält: Mutter in U-Haft

Eine 32-Jährige soll ihren Sohn im Waldviertel in eine Hundebox eingesperrt, gequält und hungern lassen haben, sodass er ins Koma fiel.

Der Zwölfjährige wurde vergangenen Herbst unterernährt und stark unterkühlt in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Die Frau wurde festgenommen, sie sitzt in Krems in U-Haft. Gegen die 32-Jährige werde u. a. wegen versuchten Mordes ermittelt, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage am Montag einen "Kurier"-Onlinebericht.