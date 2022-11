Kind (8) bei Verkehrsunfall in Fußach schwer verletzt

Ein 16-Jähriger entwendete am Samstagabend den Pkw seines Vaters und fuhr mit seinem kleinen Bruder (8) und einem 14-Jährigen in ein Naturschutzgebiet in Fußach. Der Lenker (16) kam mit dem Auto von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Der Achtjährige wurde schwer verletzt.

Am Samstag, 19. November 2022, gegen 17.15 Uhr, entwendete ein 16-jähriger Junge in Fußach den Pkw seines Vaters. Gemeinsam mit seinem 8-jährigen Bruder und einem 14-jährigen Burschen fuhr der Jugendliche dann in das Naturschutzgebiet in Fußach.

Mit Pkw in Graben gestürzt

Im Bereich des Schotterweges Mockenried verlor der Lenker in einer leichten Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam vom Weg ab, überschlug sich und stürzte in einen mit Wasser gefüllten Graben.

Kind (8) musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden

Während sich der Lenker und der 14-Jährige mit leichten Verletzungen selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnten, musste der Achtjährige von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er war vermutlich nicht angegurtet und wurde beim Unfall schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.