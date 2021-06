Kim Kardashian: Corona-positiv nach eigener Party?

Kim Kardashian und ihre vier Kinder wurden im Herbst positiv auf Corona getestet - die kurz vorher stattgefundene Geburtstags-Party soll keine Schuld daran haben.

In der aktuellen Folge ihrer Reality Show "Keeping Up With The Kardashians" erzählte sie von ihrer Zeit mit Covid-19 im vergangenen Herbst. Kurz bevor sie positiv getestet wurde im vergangenen Herbst, feierte Kim Kardashian ihren Geburtstag auf einer Privatinsel. Nur ein Zufall? In den sozialen Netzwerken hagelt es jedenfalls seit Monaten ordentlich Kritik.