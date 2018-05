Kilometer sammeln beim Nachtlauf

Am vergangenen Samstag stellten sich die Teilnehmer des bereits 17. Nachtlaufs erneut der Herausforderung in 5 Stunden möglichst viele Kilometer bzw. Runden zu laufen.

Lustenau Auch in diesem Jahr waren wieder über 300 Sportler aus Vorarlberg und dem nahen Ausland am Start des Nachtlaufes in Lustenau. Wie schon im vergangenen Jahr ging es auch in diesem Jahr wieder über fünf Stunden und bei Sommertemperaturen gaben alle Teilnehmer ihr Bestes um am Ende erschöpft, aber glücklich die Zielline zu überqueren.