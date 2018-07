Kiliansfest am Dorfplatz in Koblach

Geselliges, traditionelles Beisammensein bei perfektem Wetter und bester Musik

Koblach Musik und gute Laune standen am Wochenende, verbunden mit der Hl. Messe zum Patrozinium St. Kilian, auf dem Programm. Mit den „Koblacher Dorfspatzen“ wurde das Fest am Samstagabend eröffnet. Anschließend spielten die Musikanten der Jungmusik Koblach, Oberriet, Montlingen und Altach auf.

Nach dem Auftakt der Jungen unterhielt die Klosterer 7er Partie die vielzählig erschienenen Besucher bis spät in die Nacht. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Und am späteren Abend war dann auch die Weinbar gut und gern besucht. “Ein Dorffest welches es hoffentlich noch viele Jahre gibt. Solche Feste stärken die Dorfgemeinschaft was gerade in der heutigen Zeit immens wichtig ist”, freut sich Sandra Längle. LOA