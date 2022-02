Kilian Gütl hofft auf ein gutes Abschneiden der WM

Der 18-jährige Dornbirner wurde für die Junioren WM-Titelkämpfe der Nordischen Kombinierer in Japan nominiert.

Österreich will bei den Wettkämpfen mit einem schlagkräftigen Team um die Medaillen mitkämpfen und hat mit Daniel Tschofenig (Skispringen), Annalena Slamik, Lisa Hirner oder Stefan Rettenegger (alle Nordische Kombination) auch einige weltcuperprobte Athletinnen in seinen Reihen. Insgesamt neun Medaillenentscheidungen stehen in Polen am Programm.