Kilian Feurstein wird im Heimrennen Vizestaatsmeister

Der Dornbirner holt sich am Zanzenberg bei den nationalen Titelkämpfen den zweiten Endrang. Daniel Geismayr wird am Geburtstag Vierter

Am Freitag, den 28. August, wurden auf dem Dornbirner Zanzenberg die ersten Läufe der Österreichischen Meisterschaften im Cross-Country ausgetragen. Dabei holten sich die Favoriten und Favoritinnen in den jeweiligen Disziplinen die begehrten Staatsmeistertitel.

Bei den Damen starteten die Juniorinnen und die Elite gemeinsam, wobei die Juniorinnen 6 Runden und die Elite Damen 8 Runden zu bewältigen hatten. Bereits am Start bezog die Ötztalerin Laura Stigger Ihren Platz an der Spitze, den sie auch nicht mehr abgeben sollte. Sie gewann das Rennen nach 1 Stunden 27 Minuten vor der Grande Dame des österreichischen Mountainbike-Zirkus, Lisi Osl, die die Zanzenberg ÖM vor zwei Jahren für sich entschieden hatte. Als Dritte erreichte Corina Druml das Ziel. Bei den Juniorinnen gewann ebenfalls eine Tirolerin, Mona Mitterwallner, überlegen mit 7 Minuten Vorsprung auf Katharina Sadnik. Die Bronze-Medaille ging an Cornelia Holland.

Den ersten Tag der 22. Zanzenberg Rennen schlossen die Fahrer der Herren Elite und U23 ab. Bereits vor der Streckenbesichtigung und dem Aufwärmen setzte der angekündigte Starkregen ein, was die Verhältnisse auf der ohnehin sehr schwierigen und selektiven Strecke zusätzlich verschärfte. Bereits in den ersten Runden kam es zu zahlreichen Stürzen in den Steilhängen der Sprünge und der Steilkurven, die jedoch allesamt verletzungsfrei blieben. Auch in diesem Lauf waren die Plätze rasch bezogen und das Siegerpodest zeigte ein ähnliches Bild wie bereits 2018. Karl Markt holte sich die Goldmedaille vor Max Foidl und Teamkollegen Gregor Raggl. Der sichtlich zufriedene „Senior Charly“ quittierte das Regenrennen mit den Worten „Eigentlich bin ich ein Schönwetter-Fahrer und darum freut es mich umso mehr, dass ich mich bei diesen Verhältnissen gegen die jungen Burschen durchsetzen konnte.“

Auch der Dornbirner Mountainbike-Marathon Spezialist Daniel Geismayr kam mit den wechselnden Bedingungen sehr gut zurecht und wurde an seinem Geburtstag bei dem für seine Verhältnisse kurzen Rennen Vierter.