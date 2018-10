Kilbispaß bei Kaiserwetter

Über einen Besucherrekord freute sich am Kilbisonntag die Marktgemeinde, bei Kaiserwetter kamen Tausende.

Lustenau. Spannendes, Gschmackiges, Lustiges, es gab an den rund 160 Ständen eine riesen Auswahl an Neuheiten, aber auch Altbewährtes fand seinen Platz an den Kilbibuden. Besonders gelobt wurde der Einsatz von Gebhard Hämmerle, der im Auftrag der Gemeinde als „Mann der ersten Stunde“ den Ablauf der Kilbi koordinierte. Marktkoordinatorin Silvia Hagspiel-Eisenhofer sorgte dafür, dass die 92 Kinder der VS-Hasenfeld ihren Auftritt am blauen Platz ohne Pannen absolvieren konnten. Mit einer kleinen Verspätung wurden die drei Fallschirmspringer auf Kurs gebracht, angeflogen von einer Chesna Caravan 208. Punktgenau sollte auf der blauen Matte gelandet werden, Reinhard Flatz, der dritte Springer, wurde vom Föhn abgetrieben und landete sicher hinter der Kirche. Ausgerechnet er war es, der dem Bürgermeister die „Pimpo“ (den Zapfhahn) überbringen sollte.