Kilbi und Tag der offenen Tür

Die Gemeinde Tschagguns hatte am vergangenen Sonntag viel Grund zum Feiern

Es war ein großes Fest in der Gemeinde Tschagguns am vergangenen Sonntag. Zum einen fand die Kilbi nach einjähriger Pause wieder statt und zum anderen präsentierten die Verantwortlichen der Gemeinde an diesem Tag den neuen Kindergarten und die Volksschule nach einer Komplettsanierung sowie die Räumlichkeiten der Harmoniemusik. Bei Kaiserwetter konnte der Tschaggunser Bürgermeister nach dem Patroziniumsgottesdienst zahlreiche Politiker, Schulverantwortliche und ehemalige Direktoren begrüßen, die extra zu dieser Einweihung zur Tschaggunser Kilbi gekommen waren.

Allen voran Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier, die Bildungsverantwortliche für die Region Süd Judith Sauerwein sowie der scheidenden Direktor Rainer Schlatter und sein Nachfolger Emanuel Jenny. Nachdem der Pfarrmoderator Hans Tinkhauser den neuen Räumlichkeiten den kirchlichen Segen erteilt hatte, wurden alle interessierten Besucher der Kilbi zu einem Tag der offenen Tür in die neuen Räumlichkeiten geladen. „Diese präsentieren sich in schlichtem Weiß mit viel Holzelementen und entsprechen der neuen Pädagogik. Deshalb war auch bei der Planung eine Arbeitsgruppe miteinbezogen. Was natürlich besonders erfreulich ist, dass wir in dem vorveranschlagten finanziellen Rahmen bleiben konnten“, erklärt der Tschaggunser Bürgermeister, Herbert Bitschnau und erläuterte auch die zwei Etappen der diversen Bauphasen. Insgesamt kostete die Sanierung der Volksschule und der Neubau des Kindergartens sowie die Adaptierung der Räume für die Harmoniemusik 5,8 Millionen Euro.