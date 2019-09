Kilbi- und Kürbisfest

Am 5. und 6. Oktober ist die Marktgemeinde wieder beliebter Treffpunkt im Walgau

Karussell-Fahren, heiße Kastanien, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln, Schießstände, Krautspätzle und vieles mehr – am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, findet in Nenzing einmal mehr die Kilbi statt. Das Fest beginnt am Samstag, um 14 Uhr – dabei sind Klein und Groß eingeladen, Kürbislichter zu schnitzen. Auch für Live-Musik ist dabei gesorgt. Beim ersten Walgauer Kürbis-Trage-Wettbewerb winken dem Gewinner ein Jahresvorrat an Bier oder eine Kässpätzlepartie für 25 Personen. Beginn des Wettkampfes ist um 15 Uhr, eine Anmeldung ist direkt vor Ort möglich.