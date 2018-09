Kilbi Stimmung pur in Rankweil

Zwei Tage Party für Jung und Alt auf der Gastra

Rankweil. Das jährliche Rankweiler Volksfest am Ende der Ferien, liebevoll auch Kilbi genannt (der Begriff ist ein Synonym für Kirchweih oder Kirmes) war in früher eigentlich das Pfarrfest, seit längerer Zeit veranstalten abwechselnd Bürgermusik und Turnerschaft den Rummel auf der Gastra. Dieses Jahr an der Reihe war die Turnerschaft rund um Obmann Bernd Steidl und die Sportler mühten sich vor allem beim Aufbau im dichten Regen. „Das war schon grenzwertig, aber alle haben zusammengeholfen“, zeigte sich Steidl stolz auf seine fleißigen Vereinsmitglieder. Passend dazu spielte am Samstag auch die Partyband „Wolkenbruch“, die es aber trotzdem schafften mit ihrer Live-Show Stimmung in das Zelt zu zaubern. Die rund 400 Gäste zeigten sich begeistert und feierten trotz der widrigen äußeren Bedingungen und kalten Temperaturen bis in die frühen Morgenstunden.