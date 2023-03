Kika-Umbau: Ein Blick ins modernisierte Möbelhaus

Kika in Dornbirn präsentiert sich nach dem Umbau im neuen Look.

Kika in Dornbirn präsentiert sich nach dem Umbau im neuen Look.

Kika in Dornbirn hat in den vergangenen Monaten umgebaut. Was alles neu ist und wie das Möbelhaus nun von innen aussieht.

Kika Dornbirn präsentiert sich nach dem Umbau in einem komplett neuen Look. Auf vier Stockwerken gibt es neueste Möbeltrends, Innovationen und Wohnideen in sämtlichen Stilen zu entdecken.