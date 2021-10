Kiesenhofer und Kriechmayr sind "Sportler des Jahres"

Die Olympiasiegerin von Tokio wurde am Donnerstag als erste weibliche Radsportlerin mit der NIKI genannten Trophäe prämiert.

VdB als "Safety Car"

Per Voting gesucht und gefunden wurde bei der Jubiläums-Gala anlässlich 50 Jahre Österreichische Sporthilfe sowie 25 Jahre Lotterien Sporthilfe-Gala auch der größte heimische Sportmoment der vergangenen 50 Jahre. "Goldener Moment" ist der Sturz von Ski-Star Hermann Maier 1998 in Nagano. Für den Salzburger gab es im Saal stehende Ovationen. "Es war jugendlicher Leichtsinn", sagte der sichtlich gerührte Maier mit Tränen in den Augen. Der Salzburger hatte drei Tage nach seinem Jahrhundert-Sturz in Japan Gold im Super-G und später auch noch den Riesentorlauf gewonnen.