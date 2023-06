KIDSommer mit abwechslungsreichem Programm

Mit Spiel und Spaß geht es für Kinder und Jugendliche in Klaus, Weiler und Fraxern durch den Sommer.

Klaus . Auch in diesem Jahr haben die Gemeinden Klaus, Weiler und Fraxern zusammen mit Vereinen, Organisationen und Privatpersonen ein spannendes Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Für junge Leute von 4 bis 15 Jahren ist für jeden etwas dabei – die Anmeldung startet bereits am kommenden Wochenende.

„Mit Spiel und Spaß durch den Sommer …!“ lautet auch in diesem Jahr wieder das Motto des KIDSommers in Klaus, Weiler und Fraxern. Die drei Gemeinden haben dazu für den Sommer ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, damit bei den Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt. Rund 40 Veranstaltungen sorgen für Spiel und Spaß in der schulfreien Zeit und es sollte für Jeden etwas dabei sein. Von einem Besuch bei der Feuerwehr über den Alptag in Fraxern bis zum Selbstverteidigungskurs wird wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auch Sportfans kommen beim Tennisschnuppernachmittag, beim Mini-Basketball oder beim Besuch des SCR Altach voll auf ihre Kosten.