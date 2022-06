KIDSommer mit abwechslungsreichem Programm

Mit Spiel und Spaß geht es für Kinder und Jugendliche in Klaus, Weiler und Fraxern durch den Sommer.

Damit in den bevorstehenden Sommerferien keine Langweile bei den Kindern und Jugendlichen aufkommt, bieten die Gemeinden Klaus, Weiler und Fraxern ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm an und rund 50 Veranstaltungen sorgen für Spiel und Spaß in der schulfreien Zeit. Vom Cocktailkurs über einen Breakdance Workshop bis zum Selbstverteidigungskurs ist wieder für Alle etwas dabei. Auch Sportfans kommen beim Tennisschnuppernachmittag oder beim Minigolf voll auf ihre Kosten.

Nach dem großartigen Erfolg im letzten Sommer wurde auch in diesem Jahr wieder ein Pumptrack für den KIDSommer 2022 gemietet und die Jugendlichen sind im Sommer zu einer speziellen Challenge eingeladen. Ein Highlight in den Ferien sicher auch wieder das Kinder-Klappstuhlkino im August. Einen Überblick über das gesamte Programm des KIDSommers 2022 gibt es in der Broschüre auf www.klaus.at nachzulesen. Das Anmeldeportal öffnet am 25. Juni und eine Anmeldung kann immer bis zwei Tage vor der Veranstaltung berücksichtigt werden. MIMA