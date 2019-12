Kickl watscht Strache ab - "Schräger geht es nimmer"

Strache habe eine "Belegswaschmaschine" betrieben und "Kuckuckseier in die freiheitliche Abrechnung gelegt".

"Ich gehöre zu jenen, die am meisten enttäuscht sind über das, was in den letzten Monaten passiert ist", so Kickl, der als langjähriger Generalsekretär der Bundespartei von den Vorgängen in der Wiener Partei und möglichen Malversation unter Strache nichts gewusst haben will. Das sei möglich gewesen, weil "jemand, der solche Malversationen macht, das nicht an die große Glocke hängt", so Kickl.