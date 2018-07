Kicker waren „voll am Sand“

9. Auflage des beliebten Beachsoccerturniers in Nofels.

Feldkirch Der Beachsoccer-Cup ging heuer in seine neunte Runde. Vergangenes Wochenende fand er am Beachvolleyballplatz Nofels (hinter der Volksschule) statt. Wie jedes Jahr warteten neben heißer Sandkisten-Action Verköstigung durch Grill- und Eismeister, Pools und Strandliegen zum Relaxen sowie eine Hüpfburg für die Kids.

„Insgesamt war das Turnier heuer top, mit 20 Teams (auch Damen- bzw. Mädchenteams) und tollem Wetter. Pools, Strandliegen und Hüpfburg wurden eifrig genutzt und auch Beachburger, Bierpilz und Kolibri-Eis waren sehr beliebt. Am Ende wurde dann noch bis um 2 Uhr in der Früh weitergefeiert, ich glaube, da hatten alle ihren Spaß“, so Amann abschließend. ETU