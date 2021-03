Kicker sollen neuen Kunstrasenplatz bekommen

Der Kunstrasen am Schlinser Fußballplatz ist in einem sehr schlechten Zustand und soll erneuert werden.

Schlins . Nachdem der bestehende Kunstrasen in der Unteren Au seit mittlerweile 15 Jahren intensiv genutzt wird, ist der Platz nun am Ende der Lebensdauer angekommen. FC Schlins Obmann Dieter Stähele berichtet dazu, dass der Rasen aufgrund der zahlreichen Stolperfallen und unter Berücksichtigung der Haftung, die der Verein bei Verletzungen trägt, nicht mehr genutzt werden sollte.

Bei der vergangenen Gemeindevertretersitzung in Schlins gab der FC-Obmann einen Einblick in den schlechten Zustand des Kunstrasens und dass dieser in den letzten Jahren immer wieder repariert werden musste. Aus diesem Grund wurden bereits Angebote für die Verlegung eines neuen Rasens eingeholt und so wird derzeit ein neues Produkt mit unverfülltem Kunstrasen favorisiert. Laut Anbieter soll es dabei schon sehr gute Langzeiterfahrung geben und es soll noch keine vergleichbaren Alternativen geben. Auch die Erhaltung des neuen Rasens soll weiterhin von den Platzwarten des Vereines durchgeführt werden und die Pflegekosten liegen in der Höhe der jetzigen Kosten.