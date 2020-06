Kicker Camp in den Sommerferien

Auch in diesem Jahr lädt der SCR Altach wieder zum beliebten Fußballcamp in die Cashpoint Arena.

Nachdem im vergangenen Jahr alle Fußballcamps des SCR Altach ausgebucht waren, freuen sich die Verantwortlichen im Rheindorf nun, dass trotz Corona auch in diesem Sommer wieder dieses Ganztages Camp über die Bühne gehen kann. Vom 20. bis 24. Juli wartet auf die Nachwuchs-Kicker in der Cashpoint Arena dabei ein ganz besonderes Erlebnis, bei welchem die individuelle Betreuung der Kinder sowie die Vermittlung von Spaß an der Bewegung und am Fußballspiel im Mittelpunkt steht. Neben den schweißtreibenden Trainingseinheiten mit qualifizierten Trainern des SCRA erhält jeder Teilnehmer eine komplette Trainingsbekleidung, sowie nach dem Abschlussturnier auch ein Zeugnis der SCRA Fußballschule. Dazu ist auch für das Mittagessen und die Jause für den ganzen Tag gesorgt und auch die Trainer und Spieler der Profimannschaft werden den Youngsters im Laufe der Woche einen Besuch abstatten. Zudem erhält jeder Teilnehmer eine Eintrittskarte für sich und eine Begleitperson für ein Bundesliga-Heimspiel des SCR Altach. Weitere Infos und Anmeldung zum Fußballcamp im SCRA Office unter 05523 52100 oder fußballschule@scra.at. MIMA