Kicker-Camp in den Herbstferien

Zum zweiten Mal veranstaltet der Cashpoint SCR Altach in diesem Jahr in den Herbstferien ein Fußballcamp.

Altach. Nachdem im vergangenen Jahr alle Fußballcamps des SCR Altach ausgebucht waren, freuen sich die Verantwortlichen im Rheindorf nun, dass trotz Corona auch in diesem Herbst wieder dieses Halbtages Camp über die Bühne gehen kann. Vom 26. bis 30. Oktober wartet auf die Nachwuchs-Kicker in der Cashpoint Arena dabei ein ganz besonderes Erlebnis, bei welchem die individuelle Betreuung der Kinder sowie die Vermittlung von Spaß an der Bewegung und am Fußballspiel im Mittelpunkt steht.