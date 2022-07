Kick-off: So läuft der Aufbau beim Poolbar Festival

Wenige Stunden vor dem Auftakt besuchte VOL.AT das Festival-Gelände beim Alten Hallenbad in Feldkirch und sprach mit dem Team.

Das Bauten-Team hat ganze Arbeit geleistet. Wenige Stunden vor Schluss präsentiert sich das alljährlich sich selbst erfindende Festival-Gelände beim Alten Hallenbad in neuem Glanz. Zwar fehlt an einigen Ecken noch der Feinschliff, das Motto "Am Rand" zieht sich aber deutlich erkennbar durch das ganz Konzept, das im Rahmen der Generator-Workshops erarbeitet wurde. VOL.AT sprach mit Poolbar-Architekt Victor Dölle über die heurige Philosophie.