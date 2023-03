Kick-off der Emser Footballer

Am kommenden Sonntag starten die Cineplexx Blue Devils im Herrenriedstadion mit dem Heimspiel gegen Amstetten in die neue Saison

Hohenems. An diesem Sonntag, 26. März um 14 Uhr beginnt mit dem ersten Kick-off der Saison die neue Meisterschaft in der AFL-Divison I. Zum Auftakt empfangen die Blue Devils Hohenems dabei die Amstetten Thunders.

Aufbau für die Zukunft

Dabei hat die Coronakrise auch bei den Hohenemser Footballern deutliche Spuren hinterlassen und zahlreiche Spieler haben in dieser Zeit aufgehört oder den Verein verlassen. Trotzdem konnten die Devils den Re-Start nach den Pandemiejahren im vergangenen Jahr erfolgreich gestalten und mussten sich erst im Halbfinale geschlagen geben. „Durch die ganzen Umstände im Vorfeld und den Neustart waren wir mit der letzten Saison zufrieden und sehen es gleichzeitig als Aufbau für die Zukunft“, so Devils-Coach Patrick Fitzgerald.

Zwei US-Importspieler für Hohenems

Zum Auftakt in die neue Saison geht es nun am kommenden Sonntag im Herrenriedstadion im ersten Meisterschaftsspiel gegen die Amstetten Thunders. Die Blue Devils werden dazu wieder mit einem Team größtenteils aus heimischen Spielern an den Start gehen, konnten sich aber auch die Dienste von zwei US-Importspielern sichern. Defensivexperte John Rincon, der schon in der vergangenen Saison für die Devils auflief, wird weiterhin dabei sein und dazu konnte Quarterback Marco Arguinaga verpflichtet werden.

Blue Devils wollen Silver-Bowl