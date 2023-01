"KI wird unser Leben nachhaltig verändern"

Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz haben unlängst einen spektakulären Durchbruch erlebt.

So veröffentlichte das Unternehmen OpenAI den Chatbot ChatGPT, der scheinbar intelligente Antworten auf Fragen geben kann. Die Software kann eine Konversation mit einem Menschen simulieren aber auch selbst Aufsätze verfassen.

Überraschung

„Die Präsentation war deshalb auch so eine Überraschung, weil eine andere Art von Leuten überrascht war als sonst. Es ist definitiv eine der besten KI-gestützten Textgenerierungssoftware die es bisher gegeben hat“, sagt Marnus Flatz, Experte für Künstliche Intelligenz und Blockchain.

Normalerweise erlebe man Künstliche Intelligenz unbewusst. Bei der Smartphone-Gesichtserkennung oder in der medizinischen Diagnose. „Sie kann beispielsweise bei einem Menschen am Schrittmuster erkennen, wie hoch seine Wahrscheinlichkeit ist, an Parkinson zu erkranken“, erklärt der Gründer und CEO der Social Token Community Castl bei Vorarlberg LIVE.