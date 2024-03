KI-Gesichtserkennungssoftware fand RAF-Terroristin in nur 30 Minuten

Deutsche Behörden suchten 30 Jahre lang nach der RAF-Terroristin Daniela Klette. Eine KI-Software für Gesichtserkennung lieferte bereits nach 30 Minuten entscheidende Hinweise.

In weniger als 30 Minuten entdeckte Michael Colborne eine bedeutende Spur in einem der berüchtigtsten Kriminalfälle Deutschlands. Der Investigativjournalist nutzte dafür die KI-Gesichtserkennungssoftware des internationalen Recherchekollektivs “Bellingcat”. Die deutschen Behörden hatten 30 Jahre lang nach der RAF-Terroristin Daniela Klette gesucht, die schließlich Ende Februar 2024 in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde.