Kerzensegnung an Mariä Lichtmess

Bartholomäberg-Gantschier, Schruns, Silbertal, Tschagguns, Vandans (sco). Der Pfarrverband Mittleres Montafon lädt zur Kerzensegnung am Fest der Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess).

Kerzen können vom Montag, dem 1. Februar 2021, 8 Uhr bis Dienstag, dem 2. Februar, 16 Uhr zur Segnung in das Schrunser Münster oder in die Pfarrkirchen von Vandans, Gantschier, Tschagguns und Silbertal gebracht und ab 18:30 Uhr wieder abgeholt werden.

Großen Anklang im Pfarrverband verzeichnete bereits die Segnung zahlreicher Adventskränze Ende November und die Segnung von Wasser, Salz, Kreide und Weihrauch am 6. Jänner, Fest der Erscheinung des Herrn, im Volksmund Dreikönig genannt. Pfarrer Hans Tinkhauser, Kaplan Dariusz Radziechowski und Kaplan Albert Joseph Jesuraj können aufgrund des dritten Lockdowns aktuell zwar keine öffentlichen Gottesdienste feiern, schließen alle Anliegen der Gläubigen aber gerne weiterhin in ihre Gebete mit ein.

Die während des Weihnachtsfestkreises besonders liebevoll dekorierten Gotteshäuser bereiteten nicht nur den engagierten Priestern viel Freude. Im Rahmen der Advent- und Weihnachtsaktion Tschagguns durften Interessierte die gut geheizte Pfarr- und Wallfahrtskirche “entdecken”; zugleich bot sich dort an, in Gebet, Stille und Meditation innezuhalten. Außerdem waren in Tschagguns alle Kirchenbesucher von der Montafoner Jugend Pfarre (“Mojupf”) eingeladen, einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Behang, dessen Rückseite mit Bitte, Dank etc. beschriftet werden konnte, hatten die Jugendlichen selbst gebastelt.