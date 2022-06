Kerze verursacht Brand in Bregenz

Am Mittwochabend geriet in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bregenz in Brand.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurde die Landesleitzentrale der Polizei von einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Michael-Gaismayr-Straße in Bregenz informiert. Die Feuerwehr Vorkloster und Bregenz Stadt konnten den Brandherd sofort lokalisieren und löschen.

Brennende Kerze

Eine brennende Kerze, die in ein Chromstahlwaschbecken gestellt wurde, dürfte Plastikteile entzündet haben und dadurch die starke Rauchentwicklung verursacht haben. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war niemand in der Wohnung. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Feuerwehren waren mit sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls am Einsatz beteiligt waren ein Rettungswagen der Rettung Bregenz und mehrere Streifen der Stadt- und Bundespolizei.