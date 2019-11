Kerze umgefallen – Brand in Kinderzimmer

Feldkirch - Eine umgefallene Kerze löste in einem Kinderzimmer in Feldkirch einen Brand aus. Ein Nachbar eilte zur Hilfe und konnte das Feuer löschen.

Am Mittwochabend dürfte durch eine umgefallene Kerze in Feldkirch in einer Wohnanlage in der Wolf-Huber-Straße ein Brand in einem Kinderzimmer entstanden sein.