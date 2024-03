Kernfaktor für schwere Covid-19-Verläufe identifiziert

Neue Forschungsergebnisse mit Wiener Beteiligung offenbaren, dass der Immunbotenstoff Fas-Ligand eine entscheidende Rolle bei schweren Covid-19-Verläufen und Lungenkomplikationen spielt.

Tiermodell ermöglicht detaillierte Forschung

Zunächst einmal entwickelten die Wissenschafter ein neues Tiermodell (MA20) mit Mäusen, an dem die wichtigen Krankheitsabläufe von Covid-19 nachverfolgt werden konnten. Dazu verwendeten die Experten einen SARS-Cov-2-Virusstamm mit einer Mutation, welche eine stärkere Affinität der Erreger an die ACE2-Rezeptoren von Mäusen bewirkte. ACE2-Rezeptoren sind der Eintrittsort für SARS-CoV-2 in Zellen. In Serienexperimenten mit 20 Infektionen von jeweils immer neuen Tieren wurde ein Virus gezüchtet, das bei den Tieren schwere bis tödliche Krankheitsverläufe verursachte.