Kenner in der Sportszene kommen zemma

Es ist ein richtiges Familienfest, wenn jährlich zu Beginn der Saison die Kästle Family in Hohenems zusammenkommt.

.. um sich über die neuesten Skimodelle und Projekte, über Entwicklungen im Unternehmen sowie über zukünftige Ideen auszutauschen. Es wird gelacht, gefeiert und von den Erlebnissen des letzten Jahres berichtet. Es werden Produktionsstätten und technische Neuheiten besichtigt, Pläne besprochen und neue Team Rider wie der Norweger Dennis Risvoll vorgestellt. Unter dem Motto „Kenner kommen zemma“ traf sich die Kästle Family am 5. Oktober wieder in Hohenems. Und mit dabei waren nicht nur Kästle Mitarbeiter, sondern auch zahlreiche Athleten, Guides und ehemalige Sportgrößen aus dem In- und Ausland, die durch ihr Know-How, ihre Erfahrung oder ihr Können wahre Kenner des Skisportes sind und die Marke Kästle nach außen tragen.

Bevor die 45 TeilnehmerInnen des Kästle Familientreffens dann ihre Geschenke auspacken durften und der gemeinsame Abend bei Burger und Livemusik im Gaukler in Aach einen stimmungsvollen Ausklang fand, wurde noch Freeride-Weltmeisterin Lorraine Huber für ihre Leistungen gewürdigt und in den Wettkampf-Ruhestand verabschiedet. Von Ruhe kann allerdings bei Lorraine Huber keine Rede sein, denn sie wird sich in den kommenden Jahren intensiv um neue Projekte und ihre eigenen Veranstaltungen im Freeridebereich kümmern. Als Dank und Anerkennung für die erfolgreichen Wettkampfjahre machte ihr Kästle bereits Ende des letzten Winters ein besonderes Geschenk: Tandempilot Pascal Purin begab sich gemeinsam mit der Freeriderin am Gleitschirm in die Lüfte und ließ sie mit Skiern ins freie Gelände von Lech abspringen. Das Video dazu wird rechtzeitig zum Winterstart veröffentlicht werden. Die Kästle Family durfte vorab schon einen Blick darauf werfen.