Kennenlernfrühstück im neuen Kindercampus Bings

Bludenz. Bevor Anfang September, pünktlich zum Start des kommenden Kindergartenjahres die ersten Kinder die Bingser Zwergenvilla beziehen und mit Leben füllen,

Ein paar Tage dauert es noch, bis das Kooperationsprojekt mit den Gemeinden Lorüns und Stallehr nach rund einem Jahr Bauzeit vom ersten Jahrgang der Kindergarten- und Kleinkinderbetreungsgruppen bezogen werden kann. Bis dahin hat das neue Team rund um Leiterin Bettina Vallazza allerdings noch einiges zu tun. Um sich ganz in Ruhe kennenzulernen trafen sich gestern die elf Mitarbeiter*innen, die künftig rund 45 Kinder im neuen Bingser Kindercampus betreuen werden, zum gemütlichen Frühstück mit Bürgermeister Simon Tschann und Stadtrat Bernhard Corn. „Ich freu mich, dass der Bau pünktlich zum Schuljahresbeginn abgeschlossen werden konnte und wünsche dem jungen top-motivierten Team alles Gute für den Start in Bings“, so Bürgermeister Simon Tschann.