Kennelbach als großer Turniersieger

Die Tischtennis Landesmeisterschaften hielten Einzug in Lustenau.

LUSTENAU Top-spin, Rückschlag und Unterschnitt. Begriffe, die bei einer lustigen Ping-Pong-Partie unter Freunden meist nicht fallen. Ganz und gar nicht ping-pong-mäßig ging es vergangenes Wochenende in der Turnhalle im Gymnasium Lustenau her. Bei den Tischtennis Landesmeisterschaften flogen die Bälle mit einer enormen Geschwindigkeit durch die Luft und wurden mit einem „Pong“ wieder pariert.

88 Teilnehmer aus 18 Vereinen aus ganz Vorarlberg trafen sich in Lustenau für das wichtigste Turnier der Saison. Am Samstag starteten die Junioren und die Senioren. Sonntags ging es dann mit den allgemeinen Klassen weiter. Gespielt wurde im Einzel, Doppel und Mix-Doppel. Für jeden Sieg erhalten die Spieler eine bestimmte Anzahl RC-Punkte, diese helfen die Spielstärke der Sportler sichtbar zu machen. Je nach Spielstärke werden dann die Sportler in die Klassen A, B und C unterteilt. „Es ist sehr schade, dass Tischtennis eine Randsportart ist. Dabei ist sie sehr anspruchsvoll“, erzählt Robert Matlaszkovszky, VTTV-Presserreferent. „Die Spieler müssen flink, teamfähig und belastbar sein“, führt er weiter aus.