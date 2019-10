Kempten: Frau tot in Wohnung aufgefunden

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 50-jährige Frau tot und ein 56-jähriger Mann schwer verletzt in einer Kemptener Wohnung aufgefunden.

Am frühen Donnerstagnachmittag erhielt die Polizei einen Hilferuf über Telefon. Beim Eintreffen der Beamten in einer Wohnung wurden dann eine 50-jährige Frau tot und ein 56-jähriger Mann schwer verletzt aufgefunden.

Der Mann wurde umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist derzeit stabil.