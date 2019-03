Kelo-Bar feierte

Zum 20jährigen Jubiläum stellten sich bei Hannes und Walter Fritz viele Gratulanten ein.

Am 22. Dezember 1999 wurde die Kelo-Bar feierlich eröffnet. Zuvor hieß es für Hannes und Walter Fritz, sowie Sepp Heuberger und vielen Helfern ordentlich Hand anpacken. Bei der Talstation der Sonnenkopfbahn entstand mit der Kelo-Bar eine Après Ski Bar, die in den vergangenen Jahren zwei Mal erweitert wurde. Die Kelo-Bar erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und wurde in diesem Jahr zum wiederholten Male mit dem „Top oft he Mountains“ Titel ausgezeichnet. Zur Geburtstagsfeier am vergangenen Wochenende warteten viele Gratulanten auf. Bereits am Donnerstag spielten die „Landjäger“ auf und gratulierten musikalisch.