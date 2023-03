Kellerbrand in Bregenz

Wegen eines Spielzeugautos geriet am Dienstagabend ein Kellerabteil in Bregenz in Brand.

Am Dienstag um 17.45 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Peter-Schenk-Weg in 6900 Bregenz gemeldet. Vor Ort konnte im Treppenhaus des Objekts bereits Rauchentwicklung festgestellt werden. Folglich wurden durch die Kräfte der Polizeiinspektion Bregenz alle neun Wohnungen des Mehrparteienhauses auf Anwesenheit von Bewohnern kontrolliert und anschließend evakuiert. Die Feuerwehren Rieden und Vorkloster konnten inzwischen den Ausgangspunkt des Brandes im Kellerabteil lokalisieren. Als Brandursache konnte ein elektrisches Spielzeugauto, welches im Kellerabteil eines Bewohners geladen wurde, eruiert werden. Dieses muss aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten sein. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt, das Kellerabteil jedoch deutlich beschädigt.