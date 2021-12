Keine Weihnachtsruhe in Weilers Gemeindestube

Wie bereits bei den vergangenen Gemeindevertretersitzungen war auch das letzte Treffen in diesem Jahr turbulent.

Weiler. Ein wesentlicher Punkt der Gemeindevertretersitzung von Weiler im Dezember war dabei die geplante Adaptierung des Arzthauses zum Gemeindeamt. Am Ende hat sich allerdings die Mehrheit gegen einen Stopp des Projektes ausgesprochen.

Zustand bedarf einer Sanierung

Dabei ist die Thematik in der Vorderlandgemeinde nicht neu und bereits vor einigen Jahren wurde über die Übersiedelung des Gemeindeamtes in das im Gemeindebesitz befindliche Arzthaus diskutiert. Dabei ist das Gebäude in welchem sich das Gemeindeamt befindet schon längst in die Jahre gekommen und verschiedene Nutzungen sind in der Vergangenheit weggefallen. Das Gemeindehaus wurde Ende der 50-ziger Jahre gebaut und der bauliche Zustand bedarf einer Sanierung. Dazu beschloss die Gemeindevertretung von Weiler bereits in ihrer Novembersitzung mehrheitlich die Adaptierung des Arzthauses.

Beratungsresistenz beim Bürgermeister

Ganz und gar nicht anfreunden kann sich in Weiler allerdings die Opposition mit dem Umzug des Gemeindeamtes in das ehemalige Arzthaus. „Es fehlt ein Gesamtkonzept, der Blick auf das große Ganze und die Einbindung von den zuständigen Ausschüssen. Dazu gibt es kein Büroorganisations-Konzept für die Räumlichkeiten im Arzthaus und man zerstört dabei auch eine bestens erhaltene Gebäudestruktur“, kritisiert Mechtild Bawart von der Liste WIR für Weiler das Projekt. Aus diesem Grund hat die Liste WIR auch einen Antrag über einen sofortiger Projektstopp der Adaptierungsarbeiten eingebracht. Dazu sieht die Liste WIR vor allem bei den Kosten weitere Probleme. „Von 25 Positionen bei der Kostenrechnung sind mehr als die Hälfte nur geschätzt. Daher ist zu erwarten, dass diese Kostensumme bei weitem nicht halten wird“, kritisiert Listenvorsitzende Bawart auch eine gewisse Beratungsresistenz beim Bürgermeister. „Er allein bestimmt den Kurs und alle unsere Versuche in einem positiven Miteinander konstruktiv für Weiler zu arbeiten, scheitern an seiner Allmacht“, zeigt sich Mechtild Bawart enttäuscht.

Pläne sind lange gereift

Bürgermeister Dietmar Summer sieht die Sachlage naturgemäß anders und erklärt zum Thema Arzthaus: „Die Umsiedlung des Gemeindeamtes ins Arzthaus wurde bereits 2011 als ein Etappenschritt, um die Erneuerung und Umgestaltung des Gemeindehauses zu er­möglichen, von der Gemeindevertretung beschlossen. Dazu gibt es auch eine Machbarkeitsstudie, die 2018 in Auftrag ge­geben wurde“, reagiert der Bürgermeister auf die Vorwürfe der Liste WIR. Auf dieser Basis gab die Gemeinde dann die Planung und das Einholen von Angeboten in Auftrag und die Bedürfnisse der Gemeindebediensteten wurden in Gesprä­chen evaluiert und fanden im vorliegenden Konzept Berücksichtigung. „Die Pläne sind lange gereift und auf Schiene“, so Bürgermeister Summer.

Projekt wird weiterlaufen