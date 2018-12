Keine Weihnachtsruhe für die Cracks des EHC Lustenau

Auf die Spieler des EHC Alge Elastic Lustenau warten über die Weihnachtsfeiertage zwei schwere Spiele.

Am Samstag, 22. Dezember trifft das Team von Coach Christian Weber auswärts auf die Juniors aus Salzburg. Bereits am 26. Dezember können sich die Vorarlberger Eishockey-Fans auf das nächste Derby freuen, denn die VEU Feldkirch gastiert um 19.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau.