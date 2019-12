Keine Weihnachtsferien fÃ¼r Hockeycracks

Keine Weihnachtsferien für die Cracks des SC Hohenems – bis zum Jahreswechsel warten noch zwei Spiele auf Kainz und Co.

Hohenems. Den Auftakt macht am Samstag, 28.12., das Spiel bei den Dragons in Kufstein. Die Emser wollen natürlich ihre weiße Weste behalten und ungeschlagen den Jahreswechsel vollziehen. Doch die Kufsteiner haben in dieser Meisterschaft schon des öfteren ihre Gefährlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit den Steinböcken gehören die Tiroler zu den Offensiv stärksten in dieser Saison und haben mit Robert Schopf und Herbert Steiner gleich zwei Spieler in den Top 5 der Scorerwertung. Vor den beiden Tirolern steht aber der Emser Johnny Hehle mit sieben Toren und neun Assists auf Rang drei der Wertung. Die Lindner Cracks sind auf alle Fälle heiß auf weitere drei Punkte und die Absicherung der Tabellenführung.