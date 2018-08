Keine Trainerdiskussion beim VfB Hohenems

Trotz letztem Tabellenplatz in der Westliga sitzt VfB Hohenems-Coach Peter Jakubec ganz fest im Sattel.

„Es gibt keine Trainerdiskussion. Wir haben heuer in der Mannschaft einen Umbruch vollzogen und wollen vermehrt junge Eigenbaus integrieren. Wir werden mit Sicherheit noch etwas Zeit brauchen bis die Ergebnisse wieder passen“, aber der Coach genießt unser volles Vertrauen“, sagt Hohenems-Präsident Harald Achenrainer. Fünf Niederlagen in Folge, Hohenems ziert seit den letzten beiden Spieltagen das Tabellenende in der Westliga. In Seekirchen unterlag die Elf von Trainer Peter Jakubec mit 1:4, obwohl Youngster Jan Stefanon die Führung gelang. „Die Niederlage fiel eindeutig zu hoch aus. Ein schmeichelhafter Sieg für Seekirchen. Wir haben zu viele Chancen vergeben“, ärgerte sich VfB-Coach Peter Jakubec. Zu viele Eigenfehler der Emser und die Gäste nützen diese auch prompt aus. Gegen den Tabellenvierzehnten Saalfelden muss ein Heimsieg von Hohenems unbedingt her um das Schlusslicht abgeben zu können.