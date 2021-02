Keine Tore, keine Punkte trotz starker Vorstellung

Schlussendlich zu deutlich muss sich die VEU Feldkirch im Heimspiel gegen die Pustertaler Wölfe mit 0:4 geschlagen geben.

Nach den 11 Toren gegen Gröden schaute diesmal nichts Zählbares raus für die Feldkircher. Das Spiel hätte bei ein wenig mehr Scoringeffizienz durchaus in die andere Richtung kippen können.

Im ersten Abschnitt agierten die Teams auf Augenhöhe. Sowohl defensiv als auch offensiv neutralisierten sich die beiden Mannschaften nahezu perfekt. Dennoch waren beide Keeper oft mit ihrem ganzen Können gefragt. Sowohl Caffi als auch Furlong zeigten sich in absoluter Hochform. Die VEU konnte zwei Powerplaysituationen nicht nutzen, aber auch die Wölfe bissen noch nicht zu.

Das zweite Drittel starteten die Montfortstädter noch in Überzahl, konnten aber weiterhin kein Kapital aus der nummerischen Überlegenheit lukrieren. Bis über die Spielmitte blieb es bei der Torsperre auf beiden Seiten. In der 34 Spielminute dann ein kurioser Treffer für den HCP. Beim Tor das nach einem Schuss von Gianluca March fiel, wurde die Scheibe wohl noch vom Körper eines weiteren Pustertalspielers unhaltbar abgelenkt. Die VEU Cracks waren bemüht ebenfalls nachzulegen, aber es wollte einfach nicht gelingen das Hartgummi an Furlong vorbeizubringen. Aber auch die VEU Defensive hatte weiterhin einiges zu tun mit Vorstößen der Gäste.