Keine Punkte zum Heimauftakt

Auch im zweiten Spiel der neuen Saison musste sich die Dornbirner Admira geschlagen geben. Gegen den FC Egg setzte es für Pichler und Co. eine 1:3-Niederlage.

Dornbirn. Dabei startete die Admira gleich in den ersten Minuten mit einer guten Möglichkeit ins Spiel – Jeremy Thurnher konnte den Ball aber nicht im Wälder Tor unterbringen. Aber auch die Gäste aus Egg gleich mit einer guten Möglichkeit – auch hier allerdings im Abschluss mit dem fehlenden Glück. In der elften Minute dann aber erstmals Jubel auf dem Sportplatz Rohrbach. Admira-Neuzugang Maximilian Lampert schloss einen tollen Angriff mit dem Führungstreffer der Gastgeber ab. Doch auch die Wälder nutzten in weiterer Folge ihre nächste gute Möglichkeit und so sorgte Alexander Petkovic in der 17. Minute für den 1:1 Ausgleich. In einem Spiel mit wenigen großen Möglichkeiten sorgte dann Elias Meusburger mit Hilfe der Admira-Abwehr noch vor der Halbzeitpause für die erstmalige Führung der Gäste aus Egg und den 2:1 Halbzeitstand für die „Wälder“.