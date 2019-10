Keine Punkte und Tore für die VEU Feldkirch

Mit einer bitteren 0:4 Niederlage im Gepäck musste die VEU Feldkirch die Heimreise aus Slowenien antreten.

Mit einem Doppelschlag in der Spielminute 6 und 7 legten die Slowenen bereits den Grundstein für den Sieg. Zunächst erzielten die Steelers im Powerplay die Führung. Ein Blueliner von Stojan fand den Weg in Caffis Tor. Dem VEU Keeper war dabei die Sicht verstellt. Nur wenig später enteilte Hebar der VEU Defensive und erzielte im Konter den zweiten Treffer für die Hausherren. Auch die VEU hatte Chancen, konnte aber keine verwerten. Mehr Einschuss Möglichkeiten fanden aber nach wie vor die stark aufspielenden Slowenen vor.

Im Schlussabschnitt hatten die Hausherren den Gegner wieder im Griff und ließen kaum Chancen zu. Die Vorentscheidung fiel dann in der 52 Spielminute als Svetina das 3:0 für Jesenice erzielte. Bereits fünf Minuten vor dem Ende holte Headcoach Lefebvre die VEU Cracks zum Timeout an die Bande, nahm Caffi vom Eis und setzte alles auf eine Karte. Aber erneut wollte das Runde nicht in Eckige und so kam es wie es kommen musste. Ein Befreiungsschubser von Hebar schlitterte auf das verwaiste VEU Gehäuse zu. Ein letzter Rettungsversuch kurz vor der Torlinie misslang Koczera und so landete die Nummer 93 der VEU zusammen mit der Scheibe im Tor.