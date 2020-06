Keine Punkte für Dornbirn und Lustenau

Für beide Ländle-Teams in der zweiten Liga setzte es am Freitag Niederlagen. Austria Klagenfurt macht das Aufstiegsrennen wieder spannend.

In der HPYBET 2. Liga waren am heutigen Freitagabend wieder beide Ländle-Clubs im Einsatz. Während die Reise für den FC Dornbirn nach Salzburg zum Duell gegen den FC Liefering führte, empfing die Lustenauer Austria mit Austria Klagenfurt eine Mannschaft, die noch immer Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bundesliga hegt.