Keine Punkte für die Lauteracher Handballer

Heimniederlage für die Hofsteig-Mannschaft im Westderby.

13.Runde HLA-Challenge Nord/West

HcB Lauterach 27 : 32 Schwaz Handball Tirol FT

Der HcB Lauterach wollte sich für die Auswärtsniederlage in Tirol revanchieren, auch wenn es eine schwierige Aufgabe werden würde.

Ohne wichtige Stammspieler startete die Partie in den ersten Minuten ausgeglichen, ehe sich die Gastmannschaft zur 19. Spielminute mit 4 Toren absetzte (6:10). Den Hausherren unterliefen leider sehr technische Fehler und auch die Wurfquote war recht bescheiden. So ging man zur Halbzeitpause mit einem 6-Tore-Rückstand (11:17) in die Kabine.

Die zweite Hälfte startete erneut gut für die Gäste, so stand es drei Minuten nach Wiederbeginn bereits 11:20. Doch mit einer kämpferischen Leistung, starker Abwehr und Motivation von der Bank kamen die Löwen aus Lauterach in einen guten Lauf, sodass man mit wichtigen Toren von Rückkehrer Philip Baldauf und Leonardo Vasic zur 49. Spielminute wieder auf drei Tore rankam (22:25). Aber das späte Aufwachen und der Kampf wurde leider nicht belohnt, so musste man sich mit der Schlußsirene mit 27:32 geschlagen geben.