Keine Punkte für Adriana Marksteiner und Co.

Klare Heimniederlage von SSV Dornbirn/Schoren gegen MGA Fivers

Die zweite Spielhälfte kann man als die Halbzeit der verlorenen Chancen für Dornbirn nennen. Die Bälle verfehlten entweder das Tor, knallten an das Gehäuse oder man scheiterte an der überragend agierenden MGA-Torfrau. Im Angriffsspiel erreichte an diesem Abend keine SSV-Akteurin ihre Normalform und so musste man sich klar mit 14:23 geschlagen geben.